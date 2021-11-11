11 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

ABD'de enflasyon beklentilerinin aşılması ile Fed daha sıkı bir para politikasına daha erken geçilmesi ihtimalini artırdı. Bu da doların TL karşısında değer kazanmasına neden oldu. Dolar, euro ve sterlinin yönü 11 Kasım'da da yukarı yönlü olmaya devam ediyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

11 Kasım'da yüzde 0,29 değer kazanan dolar 9,86 TL'ye ulaştı.

EURO NE KADAR?

11 Kasım gününün sabah saatlerinde yüzde 0,40 değer kazanan euro ise 11,34 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,40 değer kazanan sterlin 13,24 TL.

