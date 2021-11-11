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Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rekor

11.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 590 liranın üzerine çıktı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rekor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 5 ayın zirvesini görmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da bu sabah rekor kırdı. Altının gramı 590 liranın üzerine çıktı.

Küresel piyasalardan altının ons fiyatı 1.853 dolar düzeyinde. Yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüş ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladı.

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gram altın Amerikan Doları
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