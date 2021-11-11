Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rekor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 5 ayın zirvesini görmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da bu sabah rekor kırdı. Altının gramı 590 liranın üzerine çıktı.

Küresel piyasalardan altının ons fiyatı 1.853 dolar düzeyinde. Yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüş ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladı.



