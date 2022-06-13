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13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 13 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.2307 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2287 liradan, satış fiyatı ise 17.2327 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.44'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0909 TL'den yapan euro şu anda 18.0729 TL alış ve 18.1089 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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