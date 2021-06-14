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14 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları | Bugün (14 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar?

14.06.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır oldukça ilgi gören Altın, çeşitli şekillerde günümüzde pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın bilezikler, düğün sezonunun da açılmasıyla gittikçe merak edilmeye başlandı. 22 ayar Altın Bileziğin gram fiyatı kapanışta 462 seviyesinde bulunurken, haftanın ilk işlem gününde yükselerek günü 469 seviyesinde açtı. Peki altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta dolar kuruna paralel olarak değer kaybeden altın bilezik fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 289 seviyesindeyken, bugün güne 299 ile başladı. 18 ayar altın ise 370 ile haftayı kapattı. Yeni haftaya ise 18 ayar altın Bilezik, 384 seviyesi ile başladı.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 469,87 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,59 azalışla 466,38'dan işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 384,46 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,59 azalışla 381,60'dan işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 299,01 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,63 azalışla 296,66'dan işlem görüyor.
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