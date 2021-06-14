14 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları | Bugün (14 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta dolar kuruna paralel olarak değer kaybeden altın bilezik fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 289 seviyesindeyken, bugün güne 299 ile başladı. 18 ayar altın ise 370 ile haftayı kapattı. Yeni haftaya ise 18 ayar altın Bilezik, 384 seviyesi ile başladı.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.