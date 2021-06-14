14 Haziran Altın fiyatları | Bugün (14 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında, altının ons fiyatı dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 1.900 seviyesinin altına geriledi ve şu an için 1.862 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 507 seviyesi ile günü açarken, çeyrek altın ise haftaya geçtiğimiz kapanışın üzerinde 832 ile başladı.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.