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14 Haziran Dolar kuru | Bugün (14 Haziran) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

14.06.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarla yatırım yapanlar ve Dolarla iş yapanların ilgiyle takip ettiği dolar kuru 14 Haziran sabahı da merak ediliyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftayı oldukça iyi bir şekilde tamamladı. Türk Lirası, geçtiğimiz hafta Dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden oldu. Haftaya 8,66 ile başlayan Dolar, 11 Haziran Cuma gününde 8,31 seviyesine kadar geriledi. Peki, 14 Haziran Dolar ne kadar? Bugün (14 Haziran) Euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı kademeli bir düşüşle tamamlayan Dolar kurunda, Dolar 11 Haziran Cuma gününde haftayı 8,31 seviyelerinde kapattı. Euro ise 10,09 ile uzun zamandır en düşük seviyesine geriledi. 14 Haziran haftanın ilk işlem günündeyse, Dolar kurunda bir hareketlilik hakim. Dolar 14 Haziran Pazartesi gününe 8,40 ile başlarken, Euro haftaya 10,18 ile başladı.

Dolar endeksi, 90,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 90 kritik sınırının hemen üzerinde yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, geçtiğimiz günlerde ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4034 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,10 artışla 8,4025 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,1862 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 10,1725 liradan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,8739 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 11,8685 liradan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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