14 Haziran Dolar kuru | Bugün (14 Haziran) Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı kademeli bir düşüşle tamamlayan Dolar kurunda, Dolar 11 Haziran Cuma gününde haftayı 8,31 seviyelerinde kapattı. Euro ise 10,09 ile uzun zamandır en düşük seviyesine geriledi. 14 Haziran haftanın ilk işlem günündeyse, Dolar kurunda bir hareketlilik hakim. Dolar 14 Haziran Pazartesi gününe 8,40 ile başlarken, Euro haftaya 10,18 ile başladı.

Dolar endeksi, 90,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 90 kritik sınırının hemen üzerinde yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, geçtiğimiz günlerde ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi.