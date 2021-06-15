FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Haziran Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 15 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları

15 Haziran Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 15 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları

15.06.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan Altın bilezikler, yaz sezonunun gelmesi ve düğünlerin yoğunlaşması sebebiyle ilgiyle takip ediliyor. Dolar kuruna paralel olarak geçtiğimiz haftayı sakin tamamlayan altın bilezik fiyatları, 14 Haziran günü gerçekleşen NATO zirvesindeki görüşmeden sonra yükseliş eğilimi gösterdi. Dün 459 seviyesinde kapatan 22 ayar altın bilezik, 15 Haziran sabahına 471 ile başladı. Peki Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle düğün sezonuna girilmesi ile beraber ilgi gören Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287 ile bitirdi. 15 Haziran itibariyle güne yükselişle başlayan Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Çarşamba akşamı açıklanması beklenen FED faiz kararı öncesinde güçlenen doların da etkisiyle, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, Nisan’dan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın, Haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.865 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 471,18 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,07 artışla 470,80'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,22 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 385,53 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 385,23'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,58 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 299,84 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 299,60'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,01 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fed NATO Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

İki farklı uzman gram altını yorumladı

İki farklı uzman gram altını yorumladı

Yürürlüğe girdi! Milyonlar için büyük fırsat: 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor!

Yürürlüğe girdi! Milyonlar için büyük fırsat: 1100 TL'den 85 TL'ye düşüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.