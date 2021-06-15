15 Haziran Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar? 15 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle düğün sezonuna girilmesi ile beraber ilgi gören Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik dün günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287 ile bitirdi. 15 Haziran itibariyle güne yükselişle başlayan Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Çarşamba akşamı açıklanması beklenen FED faiz kararı öncesinde güçlenen doların da etkisiyle, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, Nisan’dan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın, Haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.865 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.