15 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (15 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Dolar kurundan en çok etkilenen piyasalar arasında bulunan Altın piyasası, 14 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinden de etkilendi. NATO zirvesindeki görüşmeden sonra yükselişe geçen dolar kurunun etkisiyle, altın fiyatlarında da haraketlilik yaşandı. Çeyrek altın, güne 834 ile başlarken, yarım altın 1.669 ile güne başladı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Çarşamba akşamı açıklanması beklenen FED faiz kararı öncesinde güçlenen doların da etkisiyle, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, Nisan’dan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın, Haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.865 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.