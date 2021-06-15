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15 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (15 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

15.06.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır değerli madenler arasında oldukça ilgi gören Altın, günümüzde yatırım amaçlı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle son zamanlarda yükselişe geçen Altın fiyatları, yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Kademeli olarak artış gösteren Gram Altın, Haziran ayı başında Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyesi olan 527 TL’ye kadar yükseldi. Daha sonra tekrar düşüşe geçen Gram altın, 15 Haziran gününe 508 ile başladı. Peki 15 Haziran altın fiyatları ne kadar?

Dolar kurundan en çok etkilenen piyasalar arasında bulunan Altın piyasası, 14 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinden de etkilendi. NATO zirvesindeki görüşmeden sonra yükselişe geçen dolar kurunun etkisiyle, altın fiyatlarında da haraketlilik yaşandı. Çeyrek altın, güne 834 ile başlarken, yarım altın 1.669 ile güne başladı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Çarşamba akşamı açıklanması beklenen FED faiz kararı öncesinde güçlenen doların da etkisiyle, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Yıla 1.950 dolar civarında başlayan ons altın ise, Nisan’dan itibaren yükseliş eğilimindeydi. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın, Haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.865 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 508,91 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,06 artışla 508,47'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 508,15 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 834,92 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 834,06'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 822,86 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.669,84 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 1.668,50'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.646,27 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.305,99 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.302,48'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.400,21 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.396,61'dan işlem görüyor.

Ata Altın ne kadar?

Ata Altın ne kadar?
Güne 3.400,21 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.396,47'dan işlem görüyor.

Ziynet Altın ne kadar?

Ziynet Altın ne kadar?
15 Haziran Ziynet Altın alış fiyatı 3.217,68 TL, satış fiyatı 3.283,02 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın NATO Joe Biden
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