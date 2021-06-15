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  4. 15 Haziran Dolar Kuru | Bugün (15 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

15 Haziran Dolar Kuru | Bugün (15 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

15.06.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarla iş yapanlar ve yatırım yapanların yakından takip ettiği dolar kuru, her gün ilgiyle takip ediliyor. 14 Haziran günü NATO zirvesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden arasındaki görüşmeden sonra dolar fiyatları yükselişe geçti. Gün içinde 8,30 – 8,40 arasında seyreden Amerikan doları, akşam saatlerinde 8,50 seviyesine kadar yükseldi. 15 Haziran itibariyle ise Dolar, günü 8,47 ile açtı. Euro ise bu sabaha 10,28 ile başladı. Peki Dolar ve Euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı da düşüşle geçiren Dolar kuru, bu hafta 14 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden arasında NATO zirvesinde gerçekleşen görüşme sebebiyle olumlu bir hava yakaladı. Bu sebeple bu haftaya da düşüşle başlayan dolar ve Euro, görüşmeden sonra ise yükselişe geçti. 15 Haziran günü dolar 8,47 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda Euro 10,28’den işlem görüyor.

Makroekonomi veri tarafında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,05 düşüş yaşayarak 90,44’e geriledi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4792 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 8,4769 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4692 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,2880 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 10,2861 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2673 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9828 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 11,9725 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9510 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı NATO Amerikan Doları Joe Biden
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