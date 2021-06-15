15 Haziran Dolar Kuru | Bugün (15 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı da düşüşle geçiren Dolar kuru, bu hafta 14 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden arasında NATO zirvesinde gerçekleşen görüşme sebebiyle olumlu bir hava yakaladı. Bu sebeple bu haftaya da düşüşle başlayan dolar ve Euro, görüşmeden sonra ise yükselişe geçti. 15 Haziran günü dolar 8,47 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda Euro 10,28’den işlem görüyor.

Makroekonomi veri tarafında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,05 düşüş yaşayarak 90,44’e geriledi.