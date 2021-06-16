16 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları | Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kuruna paralel olarak hareket eden altın fiyatları, dolar kurundaki yükselişten etkilendi. Altının ons fiyatı birkaç gün öncesi yaşadığı düşüşten sonra tekrar 1.860 dolar seviyelerine çıktı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün kapanışta 373 seviyesindeyken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 291 civarında bitirdi. Peki 16 Haziran altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Haziran ayı başında, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.