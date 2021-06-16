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  4. 16 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları | Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

16 Haziran Altın Bilezik Gram Fiyatları | Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

16.06.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez olan takıları Altın bilezikler, günümüzde yatırım amaçlı olarak da sıklıkla tercih ediliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber düğünlerde artış oldu. Bunun sonucunda ise Altın bilezik fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. 22 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 466 seviyesinden alıcı bulurken, bugün güne 474 ile başladı. Peki Altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuruna paralel olarak hareket eden altın fiyatları, dolar kurundaki yükselişten etkilendi. Altının ons fiyatı birkaç gün öncesi yaşadığı düşüşten sonra tekrar 1.860 dolar seviyelerine çıktı. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün kapanışta 373 seviyesindeyken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 291 civarında bitirdi. Peki 16 Haziran altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Haziran ayı başında, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 474,54 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,27 artışla 474,76'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 466,80 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 388,29 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,27 artışla 388,47'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 373,58 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 301,99 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,27 artışla 302,12'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 291,70 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed NATO
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