FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 16 Haziran Altın fiyatları | Bugün (16 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın ne kadar?

16 Haziran Altın fiyatları | Bugün (16 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın ne kadar?

16.06.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Altın fiyatları bugün de oldukça araştırılıyor. Özellikle FED toplantısı öncesinde Pazartesi günü 1.845 dolara kadar Ons Altın, yeniden yükselişe geçti. Şu an için Ons Altın 1.860 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise yakaladığı yükselişten sonra, küresel altın fiyatlarındaki düşüşün artmasına rağmen Dolar/TL kurundan destek bularak seviyesini korumaya devam etti. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

14 Haziran tarihinde 500 liranın altına gerileyen Gram altın, daha sonrasında kendisini toparlayarak yeniden yükselişe geçti. Dün günü 511 seviyelerinde kapatan gram altın, bu sabah güne 512 ile başladı. Dolar kurunun 8,60 seviyelerine kadar tırmanmasından güç bulan altın fiyatları, bulundukları konumu korumayı başardı. Peki altın fiyatları ne kadar?

Haziran ayı başında, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 512,54 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 512,63'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 511,33 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 840,88 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,25 artışla 841,16'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 836,72 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.681,77 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,25 artışla 1.682,35'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.673,44 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.329,62 ile başlayan Tam Altın, saat bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.327,18'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.424,51 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,12 artışla 3.421,27'dan işlem görüyor.

Ata Altın ne kadar?

Ata Altın ne kadar?
Güne 3.424,51 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 3.421,27'dan işlem görüyor.

Ziynet Altın ne kadar?

Ziynet Altın ne kadar?
16 Haziran günü Ziynet Altının alış fiyatı 8.180,54 TL, satış fiyatı ise 8.310,90 TL.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın Çin NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Emekli sandığı emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli sandığı emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı!

Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.