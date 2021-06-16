16 Haziran Altın fiyatları | Bugün (16 Haziran) Altın Fiyatları ne kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın ne kadar?

14 Haziran tarihinde 500 liranın altına gerileyen Gram altın, daha sonrasında kendisini toparlayarak yeniden yükselişe geçti. Dün günü 511 seviyelerinde kapatan gram altın, bu sabah güne 512 ile başladı. Dolar kurunun 8,60 seviyelerine kadar tırmanmasından güç bulan altın fiyatları, bulundukları konumu korumayı başardı. Peki altın fiyatları ne kadar?

Haziran ayı başında, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.