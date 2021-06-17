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  4. 17 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (17 Haziran) altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

17 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (17 Haziran) altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

17.06.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın bilezikler, düğün sezonunun açılmasıyla da oldukça ilgi görüyor. Dolar kuruna paralel olarak hareket eden altın fiyatlarında, kurun tersine bir düşüş gözlemlendi. Dolar kurunda bir yükseliş hakimken, altın fiyatlarında bir düşüş seyri bulunuyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 465 seviyesinde bulunurken, 17 Haziran gününe kapanışa yakın şekilde başladı. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunda yaşanan yükselişle beraber altın bilezik fiyatlarında da yükseliş beklenirken, dolar kurunun aksine 22 ayar altın bilezik fiyatında düşüş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 371 seviyelerinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 290 seviyesinde bitirdi. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,55 değer kaybederek 1.822 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 466,12 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,62 artışla 467,52'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 465,00 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 381,40 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,62 artışla 382,55'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 372,21 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 296,63 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,62 artışla 297,52'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 290,63 seviyesinde kapattı.
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