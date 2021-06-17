17 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (17 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde oldukça değer kazanan gram altın, hafta başından beri düşüş eğiliminde. Yeni güne bir önceki kapanış seviyesine yakın bir seviyede başlayan gram altın, şu an için sakin ilerliyor. Çeyrek altın ise dün kapanışta 833 seviyesindeyken, bugün güne değer kaybı ile başladı. Altın fiyatlarında yeni günde bir düşüş eğilimi hakim.

Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla destek seviyesinin altına inerek 1.822 dolardan alıcı buluyor. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.