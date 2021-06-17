17 Haziran Dolar Kuru | Bugün (17 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kurunda son durum

Geçtiğimiz hafta bir süre düşüş eğilimi gösteren Dolar kuru, daha sonra hareketlenerek yükseldi. FED kararları öncesinde gün boyu seviyesini koruyan Amerikan Doları, akşam saatlerine doğru ise 8,60 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise aynı saatlerde 8,30 civarlarında seyrediyordu. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

ABD tahvil faizlerinin artması ve Biden-Erdoğan görüşmesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi.

Dolar endeksi, son 3 işlem gününde içinde bulunduğu 90,3 - 90,7 bandındaki hareketini sürdürerek 90,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.