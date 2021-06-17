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17 Haziran Dolar Kuru | Bugün (17 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kurunda son durum

17.06.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kullananlar veya Dolar ile iş yapanların yakından takip ettiği Dolar kuru, 17 Haziran gününde de merak ediliyor. Dün FED’in faiz kararı açıklaması öncesinde sakin ilerleyen Dolar ve Euro, yükseldiği 8,55 seviyesini gün boyu korudu. Kapanışa doğru hareketlenen Dolar, dün günü 8,61 seviyesinde bitirdi. Euro ise dün günü 10,34 seviyesinde bitirdi. Peki 17 Haziran Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz hafta bir süre düşüş eğilimi gösteren Dolar kuru, daha sonra hareketlenerek yükseldi. FED kararları öncesinde gün boyu seviyesini koruyan Amerikan Doları, akşam saatlerine doğru ise 8,60 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise aynı saatlerde 8,30 civarlarında seyrediyordu. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

ABD tahvil faizlerinin artması ve Biden-Erdoğan görüşmesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi.

Dolar endeksi, son 3 işlem gününde içinde bulunduğu 90,3 - 90,7 bandındaki hareketini sürdürerek 90,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, döviz piyasalarının yönü açısından dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların belirleyici olabileceğini söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6212 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 8,6213 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6159 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3499 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,17 artışla 10,3598 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3419 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0636 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,28 artışla 12,0882 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0540 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları Joe Biden
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