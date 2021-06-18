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  4. 18 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (18 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

18 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (18 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

18.06.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yatırım amaçlı hem de takı olarak birçok kişi tarafından takip edilen altın fiyatlarının bugünkü durumu da merak ediliyor. FED’in faiz kararından sonra 8,72 seviyelerine yükselen Dolardan etkilenen altın bilezik fiyatları, paralel olarak yükselişe geçti. Altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş yaşanırken, Altın bilezik fiyatlarında ise yükseliş gözlemlendi. 22 ayar altın bilezik dün günü 454 seviyesinde kapatırken, bugün güne 460 seviyesinde başladı. Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazandı. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 seviyesinde bitirirken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün 283 TL ile günü bitirirken, bugün güne 293 seviyesinde başladı.

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.

FED’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, Cuma günü düne göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.785 dolardan alıcı buluyor.

Altın bilezik gram fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 460,50 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,77 artışla 463,81'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 454,94 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 376,80 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,77 artışla 379,48'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 363,52 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 293,05 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,73 artışla 295,03'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 283,84 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed
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