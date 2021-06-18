18 Haziran Altın Bilezik Fiyatları | Bugün (18 Haziran) Altın Bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazandı. 18 ayar altın bilezik dün günü 363 seviyesinde bitirirken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün 283 TL ile günü bitirirken, bugün güne 293 seviyesinde başladı.

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.

FED’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, Cuma günü düne göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.785 dolardan alıcı buluyor.