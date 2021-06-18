18 Haziran Altın Fiyatları | Bugün (18 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Uzun yıllardır rağbet gören Altın, son zamanlarda birçok kişi tarafından yatırım amaçlı tercih ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ise dikkat çekiyor. Altın fiyatları, FED’in tahminlerindeki değişikliklerden sonra 8 Ocak’tan bu yana günlük en büyük değer kaybını yaşadı.
Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL'ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle kayıp yaşayarak 500 TL'ye kadar geriledi.
Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı.
FED’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, Cuma günü düne göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.785 dolardan alıcı buluyor.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 497,38 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,74 artışla 500,77'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 496,70 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 816,00 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,74 artışla 821,57'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 813,47 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.632,01 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,74 artışla 1.643,20'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.625,50 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.231,09 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,73 artışla 3.253,00'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.241,07 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.323,18 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,73 artışla 3.345,59'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.341,00 seviyesinde kapattı.
Ata Altın ne kadar?
Güne 3.323,18 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,73 artışla 3.345,61'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.363,32 seviyesinde kapattı.
Ziynet Altın ne kadar?
18 Haziran günü Ziynet Altın alış fiyatı 3.177,75 TL, satış fiyatı ise 3.243,92 TL.
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