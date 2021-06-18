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18 Haziran Dolar Kuru | Bugün (18 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

18.06.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kullananlar ve Dolar ile işi olanlar piyasayı yakından takip ederken, Doların ani yükselişi ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED’in 16 Haziran Çarşamba günü açıkladığı faiz kararından sonra Dolar sadece TL karşısında değil, birçok para birimi karşısında değer kazandı. Faiz kararından sonra dolar 8,72 seviyelerine yükselirken, Türkiye Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz kararından ise etkilenmedi. Peki Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

FED’in Çarşamba günkü faiz kararının ardından birçok para birimi karşısında değer kazanan Dolar, TL karşısında da 8,72 seviyelerini gördü. Türkiye Merkez Bankası ise faiz kararını yüzde 19’da sabit bırakma kararı aldı. Dolar kuru Türkiye Merkez Bankası’nın aldığı bu karardan ise etkilenmedi. Dolar endeksi ise uzun zamandır 90 seviyelerinde yer alırken, yaşanan gelişmelerden sonra 91,8 seviyesine yükseldi.

Euro ise Dolar karşısında değer kaybederek 1.1936 seviyesine geriledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,7254 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 8,7244 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,7193 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,4075 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 10,4038 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3975 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,1737 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,05 azalışla 12,1553 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,1610 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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