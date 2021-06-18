18 Haziran Dolar Kuru | Bugün (18 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

FED’in Çarşamba günkü faiz kararının ardından birçok para birimi karşısında değer kazanan Dolar, TL karşısında da 8,72 seviyelerini gördü. Türkiye Merkez Bankası ise faiz kararını yüzde 19’da sabit bırakma kararı aldı. Dolar kuru Türkiye Merkez Bankası’nın aldığı bu karardan ise etkilenmedi. Dolar endeksi ise uzun zamandır 90 seviyelerinde yer alırken, yaşanan gelişmelerden sonra 91,8 seviyesine yükseldi.

Euro ise Dolar karşısında değer kaybederek 1.1936 seviyesine geriledi.