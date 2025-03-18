18 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 18 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

18 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.6668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.6635 liradan, satış fiyatı ise 36.6702 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 40.0297 TL'den yapan euro şu anda 40.0187 TL alış ve 40.0408 TL satış fiyatına sahip.