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18 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Nisan 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

18.04.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Nisan Pazartesi piyasaların açık olduğu haftanın ilk gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 18 Nisan'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Nisan 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

18 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Nisan 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 18 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

18 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 18 Nisan Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,6295 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6239 liradan, satış fiyatı ise 14,6328 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8157 TL'den yapan euro şu anda 15,7871 TL alış ve 15,8165 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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