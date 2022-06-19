19 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Haziran 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 17'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 18 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

18 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 19 Haziran Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 17.2307 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2287 liradan, satış fiyatı ise 17.2327 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.44'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0909 TL'den yapan euro şu anda 18.0729 TL alış ve 18.1089 TL satış fiyatına sahip.