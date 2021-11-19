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19 Kasım Cuma 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

19.11.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarına da yansıdı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren altın fiyatları, haftanın son işlem gününe de yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başladı. Düğün takısı veya yatırım aracı olarak değerlendirilen altın bilezik fiyatlarının son durumu araştırılıyor. İşte 19 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Haftanın son işlem gününe 11 TL'yi geçerek başlayan dolar sonrası, altın fiyatlarındaki güncel durum ilgiyle takip edilmeye başlandı. Gram altın, yükselişini sürdürürken, gözler altın bilezik fiyatlarına çevrildi. İşte 19 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 362,76 TL, satış fiyatı ise 431,86 TL olarak güncellendi. 14 ayar altın, güne yüzde 0,29 oranında değer kazancıyla başladı.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı 486,20 TL, satış fiyatı ise 486,28 TL oldu. 18 ayar altın fiyatlarında, yüzde 0,85 oranında değer kazancı görüldü.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 586,13 TL, satış fiyatı ise 596,21 TL'ye vardı.

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