19 Kasım Cuma 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Haftanın son işlem gününe 11 TL'yi geçerek başlayan dolar sonrası, altın fiyatlarındaki güncel durum ilgiyle takip edilmeye başlandı. Gram altın, yükselişini sürdürürken, gözler altın bilezik fiyatlarına çevrildi. İşte 19 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın alış fiyatı 362,76 TL, satış fiyatı ise 431,86 TL olarak güncellendi. 14 ayar altın, güne yüzde 0,29 oranında değer kazancıyla başladı.
18 ayar altın alış fiyatı 486,20 TL, satış fiyatı ise 486,28 TL oldu. 18 ayar altın fiyatlarında, yüzde 0,85 oranında değer kazancı görüldü.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 586,13 TL, satış fiyatı ise 596,21 TL'ye vardı.
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