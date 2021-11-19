19 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar, altın fiyatlarında da değişimlere neden oldu. Haftanın son işlem gününe 660 TL'yi geçerek başlayan gram altın, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Çeyrek altın ise bin TL'yi geçti. İşte 19 Kasım gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 667,60 TL, satış fiyatı ise 667,72 TL olarak haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.053,00 TL, satış fiyatı 1.099,00 olarak güncellendi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.112,00 TL, satış fiyatı ise 2.188,00 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 4.225,00 TL, satış fiyatı 4.363,00 TL'ye vardı.

