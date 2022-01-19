19 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 19 Ocak 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

19 Ocak Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 19 Ocak'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

19 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

19 Ocak günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 721,15 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 19 Ocak itibariyle 718,43 TL alış ve 724,34 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 573,86 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 575,50 TL alış ve 575,58 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,44 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,09 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 430,37 TL alış ve 520,95 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.