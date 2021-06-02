2 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (2 Haziran) altın bilezik ne kadar? 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT kanalında yaptığı faiz artırımı ile ilgili söylemleri dolar kurunda yükselişe sebep olurken, bu yükselişten altın fiyatları da nasibini aldı. 14 ayar altın bilezik, dün kapanışta 295 seviyesinde bulunurken, bugün güne 312 ile başladı. 18 ayar altın ise şu dakikalarda 399 TL’den işlem görüyor.

Dün TRT özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz - Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." Demesi piyasalarda bir tepkiye neden oldu.