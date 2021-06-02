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  4. 2 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (2 Haziran) altın bilezik ne kadar? 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

2 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (2 Haziran) altın bilezik ne kadar? 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

02.06.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır birçok kişi tarafından hem yatırım amaçlı hem de takı olarak tercih edilen altın bilezik, 2 Haziran gününe hareketli başladı. Düğün sezonunun da açılması ile beraber canlanan altın piyasası, dolar kurunun da etkileri ile beraber yukarı yönlü bir çıkış yaşadı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 473 seviyelerinde işlem görürken bugün güne 491 ile başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT kanalında yaptığı faiz artırımı ile ilgili söylemleri dolar kurunda yükselişe sebep olurken, bu yükselişten altın fiyatları da nasibini aldı. 14 ayar altın bilezik, dün kapanışta 295 seviyesinde bulunurken, bugün güne 312 ile başladı. 18 ayar altın ise şu dakikalarda 399 TL’den işlem görüyor.

Dün TRT özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz - Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." Demesi piyasalarda bir tepkiye neden oldu.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 491,38 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %1,34 artışla 488,39'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 473,46 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 402,22 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,34 artışla 399,61'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 378,97 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 312,82 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,34 artışla 310,79'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 295,91 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
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