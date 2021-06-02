2 Haziran altın fiyatları | Bugün (2 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Genel olarak altın fiyatlarında bir yükseliş hakim. Çeyrek altın dün günü 848 seviyesinde kapatırken, bu sabah güne 871 ile başladı. Yarım altın ise dün günü 1.697 ile bitirirken, bu sabah itibariyle 1.742 seviyelerine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise 1.900 direnç noktasının altına düşerek 1.896 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde de enflasyonun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 530,73 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %1,18 artışla 526,67'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 520,73 seviyesinde kapattı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 871,05 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 863,91'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 848,65 seviyesinde kapattı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.742,10 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %1,17 artışla 1.727,95'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.697,87 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.449,05 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %1,22 artışla 3.422,70'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.385,35 seviyesinde kapattı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.547,35 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %1,21 artışla 3.519,67'dan işlem görüyor. Dün gören Cumhuriyet Altını, günü 3.490,00 seviyesinde kapattı.
ATA ALTINI NE KADAR?
Güne 3.547,35 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %1,22 artışla 3.520,33'dan işlem görüyor.
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
2 Haziran günü Ziynet Altının alış fiyatı 3.317,50 TL, satış fiyatı ise 3.384,80 TL.
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