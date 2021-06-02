2 Haziran altın fiyatları | Bugün (2 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Genel olarak altın fiyatlarında bir yükseliş hakim. Çeyrek altın dün günü 848 seviyesinde kapatırken, bu sabah güne 871 ile başladı. Yarım altın ise dün günü 1.697 ile bitirirken, bu sabah itibariyle 1.742 seviyelerine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise 1.900 direnç noktasının altına düşerek 1.896 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde de enflasyonun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.