2 Haziran Dolar kuru | Bugün (2 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir programda, Merkez Bankasının faiz artırımları ile ilgili olarak “Merkez Bankası ile görüştüm, faizleri düşüreceğiz.” Demesinin ardından dolar bir anda 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar ise bugün güne 8,53 ile başlamasıyla birlikte tekrar yükselerek 8,63 TL’den işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 10,56 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.