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2 Haziran Dolar kuru | Bugün (2 Haziran) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

02.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk gününde beklentilerin üzerinde bir büyüme oranı açıklamalarının ardından, haftaya düşüşle başlayan dolar kuru, dün gece saatlerinde hareketlendi. 8,50’nin altına kadar gerileyen Dolar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Euro ise aynı dakikalarda 10,45 seviyelerinden işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir programda, Merkez Bankasının faiz artırımları ile ilgili olarak “Merkez Bankası ile görüştüm, faizleri düşüreceğiz.” Demesinin ardından dolar bir anda 8,77 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar ise bugün güne 8,53 ile başlamasıyla birlikte tekrar yükselerek 8,63 TL’den işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 10,56 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,5327 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %1,37 artışla 8,6358 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,4496 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %1,46 artışla 10,5609 liradan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,0796 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %1,47 artışla 12,2357 liradan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Euro Amerikan Doları
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