Altın fiyatlarında güncel alış ve satış fiyatları merak edilmeye devam ediyor. 2 Temmuz Cumartesi günü altın yatırımı yapacak olan vatandaşlar, güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğunu ve haftayı nasıl bir kapanışla yaptığını merak ediyor. Peki, 2 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

2 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?



Önceki kapanışını 969,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 974,31 lira satış fiyatı 974,66 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?



Önceki kapanışını 6.421,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.347,00 TL satış fiyatı 6.435,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?



Önceki kapanışını 3.322,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.174,00 TL alış ve 3.230,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın, son kapanışını 1.611,00 TL seviyesinde yapmıştı. 2 Temmuz itibariyle 1.590,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.614,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

