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20 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (20 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar?

20.05.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok yatırımcının yakından ilgilendiği Dolar kuru geçtiğimiz hafta ani bir yükseliş yaşamıştı. Bu ani yükselişten sonra gerilemeye başlayan ve neredeyse 8,30 seviyelerinde dengelenen Dolar, 20 Mayıs itibariyle tekrar yükselişe geçti. Euro ise aynı dakikalarda 10,30 seviyelerine yaklaştı. Uzmanlar bu yükselişte, Türkiye’nin AB ilişkilerinin askıya alınması kararının etkili olabileceğini söylüyor.

Dolar kuru üzerinde oldukça etkili olan ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, haftaya yüzde 1,61 ile başlarken, daha sonra kademeli olarak artarak bugün itibariyle yüzde 1,66 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar spot endeksi ise hafta başında 1.122 civarında seyrederken, daha sonra 1.115 seviyesine kadar geriledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 90,127 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2182 seviyelerinde hareket ediyor.

KISA VADELİ DIŞ BORÇTA GERİLEME

KISA VADELİ DIŞ BORÇTA GERİLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2021 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
2021 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun Döviz kompozisyonu %45,6’sı ABD doları, %27,3’ü Euro, %12,4’ü TL ve %14,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4228 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,16 artışla 8,4256 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3528, en yüksek 8,4343 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4125 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,2642 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 10,2814 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2120, en yüksek 10,3008 seviyelerini gören Euro, günü 10,2486 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9003 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 11,9115 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8483, en yüksek 11,9475 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,8815 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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