FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 20 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

20 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
20.02.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 20 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

20 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 20 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.3204 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.312 liradan, satış fiyatı ise 36.3288 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9909 TL'den yapan euro şu anda 37.9744 TL alış ve 38.0076 TL satış fiyatına sahip.

Canlı Borsa
Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'
Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama... Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...

Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama...

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.