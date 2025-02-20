20 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 20 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.3204 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.312 liradan, satış fiyatı ise 36.3288 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9909 TL'den yapan euro şu anda 37.9744 TL alış ve 38.0076 TL satış fiyatına sahip.