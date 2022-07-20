20 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 20 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.5927 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.5887 liradan, satış fiyatı ise 17.5969 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.25'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0134 TL'den yapan euro şu anda 18.0065 TL alış ve 18.0204 TL satış fiyatına sahip.

