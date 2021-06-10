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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Haziran Perşembe altın bilezik ne kadar?

10.06.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran Perşembe haftanın dördüncü gününde piyasalarda yaşanan değişimler yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın ve altın bilezik fiyatları anlık olarak değişim göstermişti. Bugün 22 ayar bilezik fiyatları düşüş eğilimi gösterdi. Peki 10 Haziran Perşembe 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu, altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Haziran'da bugün 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik kaç TL?

İşte 10 Haziran Perşembe altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 ayar bilezik ve altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
22 ayar bilezik 10 Haziran Perşembe güne aşağı yönlü ibreyle başladı.
Önceki kapanışını 476,05 TL'den yapan 22 ayar bilezik, şu anda 471,72 TL alış ve 475,48 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın güne aşağı yönlü ibreyle başladı. Önceki kapanışını 380,80 TL'den yapan 18 ayar altın, 380,01 TL alış ve 380,08 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 343,81 TL'den yapan 14 ayar altın ise 285,81 TL alış ve 342,55 TL satış fiyatına sahip.
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