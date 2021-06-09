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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 9 Haziran Çarşamba altın bilezik ne kadar?

09.06.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü gününde piyasalarda yaşanan değişimler yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın ve altın bilezik fiyatları anlık olarak değişim göstermişti. Peki 9 Haziran Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu, altın bilezik fiyatları ne kadar? 9 Haziran'da bugün 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik kaç TL?

İşte 9 Haziran Çarşamba altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Haziran'da altın bilezik fiyatları vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor.
22 ayar bilezik bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 479,66 TL'den yapan 22 ayar bilezik şu anda 474,78 TL alış ve 477,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 383,93 TL'den yapan 18 ayar altın şu anda 382,55 TL alış ve 382,61 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 343,81 TL'den yapan 14 ayar altın ise 9 Haziran'da 287,12 TL alış ve 344,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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