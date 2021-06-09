22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 9 Haziran Çarşamba altın bilezik ne kadar?

İşte 9 Haziran Çarşamba altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Haziran'da altın bilezik fiyatları vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor.

22 ayar bilezik bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 479,66 TL'den yapan 22 ayar bilezik şu anda 474,78 TL alış ve 477,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR? Son kapanışını 383,93 TL'den yapan 18 ayar altın şu anda 382,55 TL alış ve 382,61 TL satış fiyatına sahip.