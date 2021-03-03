22 ayar gram bilezik ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyen vatandaş soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. Peki 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Son 10 gün içinde hem düşüş hem de çıkış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatları, artışını sürdürmeye devam ediyor. Değeri oldukça yüksek olan 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Güne yüzde 0,94 hareketle başlayan ve önceki kapanışını 373,50 TL ile yapan 22 ayar bilezik, 374,00 TL alış fiyatı ve 377,00 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

