22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 48,81 TL, satış kuru ise 48,83 TL olarak gerçekleşti. Bugün Dolar/TL, günlük %0,05 oranında bir değişim gösterdi. Son bir hafta içerisinde Dolar/TL 48,62 TL seviyesinden 48,83 TL seviyesine yükselerek, 1 Dolar'ın TL bazındaki değişimi 0,21 TL oldu. Haftalık bazda ise Dolar/TL, %0,43 oranında bir artış kaydetti. 1000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.810 TL, 5000 doların TL karşılığı ise 244.050 TL olarak belirlendi.
7 günlük seride ise Dolar/TL kurunun ilk değeri 48,62 TL, son değeri ise 48,83 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL, 7 gün önce 48,62 TL'den işlem görürken, bugün gelen alımlar ile birlikte 48,83 TL'ye ulaşmış oldu. Bu süreç içerisinde 1000 doların TL karşılığındaki değişim ise 210,00 TL olarak hesaplandı.
22 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,81 TL
|48,83 TL
|%0,05
22 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,02 TL
|56,07 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|65,37 TL
|65,39 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|59,49 TL
|59,52 TL
|%0,13
|Kanada Doları
|34,80 TL
|34,81 TL
|%0,10
|Avustralya Doları
|34,76 TL
|34,78 TL
|%0,10
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,00
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,12
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,97 TL
|%0,15
22 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1471
|%0,06
|GBP/USD
|1,3381
|%0,10
|USD/JPY
|157,46
|%0,05
|USD/CHF
|0,8204
|%-0,09
Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi, yatırımcıların dikkatinin bu seviyelerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Dolar/TL’nin destek seviyesi 48,69 TL, direnç seviyesi ise 48,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasa oyuncularının mevcut fiyatlamaları ile pozisyonlarını şekillendirmesi açısından önemli bir seyir izleyebilir.
Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken 48,69 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, 48,90 TL direnç seviyesinin yakından izlenmesi önerilmektedir. Bu seviyeler, piyasa koşullarına göre önemli bir referans oluşturabilir.
Serbest piyasadaki güncel 48,81 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.810 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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