22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 48,81 TL, satış kuru ise 48,83 TL olarak gerçekleşti. Bugün Dolar/TL, günlük %0,05 oranında bir değişim gösterdi. Son bir hafta içerisinde Dolar/TL 48,62 TL seviyesinden 48,83 TL seviyesine yükselerek, 1 Dolar'ın TL bazındaki değişimi 0,21 TL oldu. Haftalık bazda ise Dolar/TL, %0,43 oranında bir artış kaydetti. 1000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.810 TL, 5000 doların TL karşılığı ise 244.050 TL olarak belirlendi.

7 günlük seride ise Dolar/TL kurunun ilk değeri 48,62 TL, son değeri ise 48,83 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL, 7 gün önce 48,62 TL'den işlem görürken, bugün gelen alımlar ile birlikte 48,83 TL'ye ulaşmış oldu. Bu süreç içerisinde 1000 doların TL karşılığındaki değişim ise 210,00 TL olarak hesaplandı.

Güncel Dolar Kuru

22 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,81 TL 48,83 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

22 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,02 TL 56,07 TL %0,11 İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,39 TL %0,15 İsviçre Frangı 59,49 TL 59,52 TL %0,13 Kanada Doları 34,80 TL 34,81 TL %0,10 Avustralya Doları 34,76 TL 34,78 TL %0,10 Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,00 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,12 İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,15





Öne Çıkan Pariteler

22 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1471 %0,06 GBP/USD 1,3381 %0,10 USD/JPY 157,46 %0,05 USD/CHF 0,8204 %-0,09





Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi, yatırımcıların dikkatinin bu seviyelerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Dolar/TL’nin destek seviyesi 48,69 TL, direnç seviyesi ise 48,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasa oyuncularının mevcut fiyatlamaları ile pozisyonlarını şekillendirmesi açısından önemli bir seyir izleyebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken 48,69 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, 48,90 TL direnç seviyesinin yakından izlenmesi önerilmektedir. Bu seviyeler, piyasa koşullarına göre önemli bir referans oluşturabilir.

Sıkça Sorulan Sorular