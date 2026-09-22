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22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,81 TL alış ve 48,83 TL satış fiyatına ulaştı. Haftalık bazda Dolar/TL, %0,43 artış göstererek 48,62 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 48,81 TL, satış kuru ise 48,83 TL olarak gerçekleşti. Bugün Dolar/TL, günlük %0,05 oranında bir değişim gösterdi. Son bir hafta içerisinde Dolar/TL 48,62 TL seviyesinden 48,83 TL seviyesine yükselerek, 1 Dolar'ın TL bazındaki değişimi 0,21 TL oldu. Haftalık bazda ise Dolar/TL, %0,43 oranında bir artış kaydetti. 1000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.810 TL, 5000 doların TL karşılığı ise 244.050 TL olarak belirlendi.

7 günlük seride ise Dolar/TL kurunun ilk değeri 48,62 TL, son değeri ise 48,83 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL, 7 gün önce 48,62 TL'den işlem görürken, bugün gelen alımlar ile birlikte 48,83 TL'ye ulaşmış oldu. Bu süreç içerisinde 1000 doların TL karşılığındaki değişim ise 210,00 TL olarak hesaplandı.

Güncel Dolar Kuru

22 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,81 TL 48,83 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

22 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,02 TL 56,07 TL %0,11
İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,39 TL %0,15
İsviçre Frangı 59,49 TL 59,52 TL %0,13
Kanada Doları 34,80 TL 34,81 TL %0,10
Avustralya Doları 34,76 TL 34,78 TL %0,10
Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,00
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,12
İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,15


Öne Çıkan Pariteler

22 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1471 %0,06
GBP/USD 1,3381 %0,10
USD/JPY 157,46 %0,05
USD/CHF 0,8204 %-0,09


Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi, yatırımcıların dikkatinin bu seviyelerde yoğunlaşmasına neden oluyor. Dolar/TL’nin destek seviyesi 48,69 TL, direnç seviyesi ise 48,90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasa oyuncularının mevcut fiyatlamaları ile pozisyonlarını şekillendirmesi açısından önemli bir seyir izleyebilir.

22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken 48,69 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, 48,90 TL direnç seviyesinin yakından izlenmesi önerilmektedir. Bu seviyeler, piyasa koşullarına göre önemli bir referans oluşturabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,81 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.810 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

22 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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