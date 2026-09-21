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MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hedef Yatırım Bankası'nın bugün tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi MASAK tarafından durduruldu.

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu
Mynet

Fon soruşturması sürerken, MASAK tarafından yeni bir para hareketliliği tespit edildi.

2 MİLYAR TL GÖNDERİLMEK İSTENDİ

Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun bir banka nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası nın 2 milyar TL lik işlemi durduruldu 1

SWAP İŞLEMİ DETAYI

İşlemin mahiyetinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası nın 2 milyar TL lik işlemi durduruldu 2

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Anahtar Kelimeler:
MASAK
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