22 Kasım dolar kaç TL? Dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu?

22 Kasım sabahında dolar, euro ve sterlinde TL karşısında geri çekilme görüldü. Faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolar rekor kırarak 11 TL'nin üzerinde işlem görmeye başlamıştı. Peki 22 Kasım dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Dolar/TL kuru, piyasaların açıldığı gün olan 22 Kasım 2021 Pazartesi gününe yüzde 0,70'lik değer kaybı ile başladı. Dolar 11,17 TL.
Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler söz konusu. Güne yüzde 0,89'luk değer kaybı ile başlayan euro 12,63 TL.
Yüzde 0,08 değer kaybeden sterlin 14,96 TL.
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