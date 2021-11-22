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22 Kasım dolar kaç TL? Dolar, sterlin ve euro ne kadar oldu?

22.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatları piyasaların yeni açıldığı 22 Kasım 2021 Pazartesi gününde merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını açıklamasının ardından dolar, yeni rekora imza atmıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

22 Kasım sabahında dolar, euro ve sterlinde TL karşısında geri çekilme görüldü. Faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolar rekor kırarak 11 TL'nin üzerinde işlem görmeye başlamıştı. Peki 22 Kasım dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru, piyasaların açıldığı gün olan 22 Kasım 2021 Pazartesi gününe yüzde 0,70'lik değer kaybı ile başladı. Dolar 11,17 TL.

EURO NE KADAR?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler söz konusu. Güne yüzde 0,89'luk değer kaybı ile başlayan euro 12,63 TL.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,08 değer kaybeden sterlin 14,96 TL.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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