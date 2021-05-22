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Altın zirveye koşuyor! 22 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

22.05.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 22 Mayıs Cumartesi gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 509 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 22 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Altın fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 505,84 TL'den yapan gram altın şu anda 509,05 TL alış ve 509,13 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.665,00 TL'den yapan yarım altın ise 22 Mayıs sabahı 1.623,00 TL alış ve 1.676,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.317,00 TL'den yapan cumhuriyet altını bugün 3.247,00 TL alış ve 3.341,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 832,00 TL'den yapan çeyrek altın bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Çeyrek altın şu anda 817,00 TL alış ve 838,00 TL satış fiyatına sahip.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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