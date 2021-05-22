Altın zirveye koşuyor! 22 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
22 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Altın fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 505,84 TL'den yapan gram altın şu anda 509,05 TL alış ve 509,13 TL satış fiyatına sahip.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.665,00 TL'den yapan yarım altın ise 22 Mayıs sabahı 1.623,00 TL alış ve 1.676,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.317,00 TL'den yapan cumhuriyet altını bugün 3.247,00 TL alış ve 3.341,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 832,00 TL'den yapan çeyrek altın bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Çeyrek altın şu anda 817,00 TL alış ve 838,00 TL satış fiyatına sahip.
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