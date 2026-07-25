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Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Almanya'da satışa çıkarılan Togg otomobillerin akıbeti pek iç açıcı değil. 2026'ının ilk 6 ayında kaç adet Togg satıldığı açıklandı. Gelen satış rakamları hiç de beklendiği gibi gelmedi. İşte tüm detaylar!

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmayı başaran Togg, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yurt dışına da açılmış ve Almanya’da teslimatlara başlamıştı. T10X ve T10F modelleri de neredeyse 1 yıla yakın süredir ülkede satılıyordu.

Togg Almanya da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi 1

ALMANYA'DA SINIFTA KALDI

Ancak birkaç ay önce gelen haberlerde Togg’un Almanya’da istendiği performansı veremediği görülmüştü. Öyle ki 2026’nın ilk 4 ayında yalnızca 113 adet Togg otomobil satıldığı görülmüştü. Şimdi ise 2026’nın ilk yarısında, yani 6 aylık süreçte satılan araç sayısı açıklandı.

Togg Almanya da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi 2

6 AYDA SADECE 197 TANE SATILABİLDİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Togg, 2026’nın ilk 6 ayında toplamda sadece 197 adet sattı. Mayıstan bu yana ise 2 ayda sadece 84 adet daha otomobil satıldığı ifade edildi. Satılan Togg modelleri, hem T10X hem de T10F olmak üzere 2 modeli kapsıyor.

Togg’un Almanya satışları istendiği gitmese de Türkiye’deki satışlar yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Türkiye'de 2026’nın ilk 6 ayında toplamda 21.248 adet satıldı. İlk piyasaya sürüldüğü 2023 yılından bu yana ise 105 binin üzerinde satış yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya togg
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