FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 22 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (22 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

22 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (22 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

22.05.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 22 Mayıs Cumartesi günü, Dolar kuru sakin ilerliyor. Hafta başında 8,30’a kadar gerileyen dolar, daha sonra yükselişe geçerek 8,40 seviyelerine kadar çıktı. Dolar bugün 8,42 seviyelerindeyken, Euro ise şu an için 10,28 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 89,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233’e dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselişe geçmesinin ardından şu an için yüzde 1,622 seviyesinde buluyor.

Uzmanlar, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (FED) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,56 artışla 8,4277 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3596, en yüksek 8,4183 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4154 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro kuru, bugün itibarıyla %0,21 artışla 10,2828 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2029, en yüksek 10,2787 seviyelerini gören Euro, günü 10,2593 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 11,9479 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8665, en yüksek 11,9259 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9187 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.