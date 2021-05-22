22 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (22 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 89,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233’e dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselişe geçmesinin ardından şu an için yüzde 1,622 seviyesinde buluyor.
Uzmanlar, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (FED) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti.
Dolar ve Euro fiyatları
DOLAR NE KADAR?
Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,56 artışla 8,4277 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3596, en yüksek 8,4183 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4154 seviyesinde kapattı.
EURO NE KADAR?
Euro kuru, bugün itibarıyla %0,21 artışla 10,2828 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2029, en yüksek 10,2787 seviyelerini gören Euro, günü 10,2593 seviyesinde kapattı.
STERLİN NE KADAR?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 11,9479 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8665, en yüksek 11,9259 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9187 seviyesinde kapattı.
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