22 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (22 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 89,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233’e dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselişe geçmesinin ardından şu an için yüzde 1,622 seviyesinde buluyor.

Uzmanlar, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (FED) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti.