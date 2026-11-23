Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,60 TL, satış fiyatı ise 50,61 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL’deki günlük değişim %0,07 olmasına rağmen, son bir haftadaki hareketler biraz daha dikkate değer. Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 50,37 TL iken, bugünkü değeri 50,61 TL seviyesine yükseldi. Bu değişim, bir doların TL bazındaki artışının 0,24 TL olduğunu gösteriyor ve yüzde bazında %0,48’lik bir değişimi temsil ediyor.
Elinizdeki doları TL’ye çevirmek isterseniz, 1.000 dolarınız 50.600 TL, 5.000 dolarınız ise 253.000 TL değerinde işlem görecektir. Son bir hafta içinde Dolar/TL’nin gösterdiği değişim dikkate alındığında, 1.000 doların TL karşılığı 240,00 TL artış göstermiştir.
Dolar/TL için teknik göstergelere baktığımızda, takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,45 TL ve direnç seviyesi 50,69 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmektedir.
23 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,60 TL
|50,61 TL
|%0,07
23 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,64 TL
|55,72 TL
|%0,30
|İngiliz Sterlini
|66,33 TL
|66,59 TL
|%0,36
|İsviçre Frangı
|60,26 TL
|60,31 TL
|%0,10
|Kanada Doları
|35,32 TL
|35,35 TL
|%0,26
|Avustralya Doları
|33,60 TL
|33,63 TL
|%0,51
|Çin Yuanı
|7,58 TL
|7,59 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,39
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%0,42
23 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0993
|%0,25
|GBP/USD
|1,3121
|%0,31
|USD/JPY
|158,94
|%0,28
|USD/CHF
|0,8393
|%-0,04
Son dönemde Dolar/TL’nin seyrini etkileyen belirgin bir piyasa etkeni yok gibi görünüyor. Ancak, hem ulusal hem de küresel ekonomik gelişmelerin ilerleyen günlerde döviz kurlarını etkileme potansiyeli taşımakta olduğunu unutmamak gerekir.
Dolar/TL’nin mevcut değeri 50,61 TL seviyesindedir. Belirtilen destek seviyesinin altına inmesi olası bir geri çekilmeyi, direnç seviyesinin aşılması ise yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Bu nedenle, bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa hareketleri açısından önem taşımaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 50,60 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.600 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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