Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 50,60 TL, satış fiyatı ise 50,61 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL’deki günlük değişim %0,07 olmasına rağmen, son bir haftadaki hareketler biraz daha dikkate değer. Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 50,37 TL iken, bugünkü değeri 50,61 TL seviyesine yükseldi. Bu değişim, bir doların TL bazındaki artışının 0,24 TL olduğunu gösteriyor ve yüzde bazında %0,48’lik bir değişimi temsil ediyor.

Elinizdeki doları TL’ye çevirmek isterseniz, 1.000 dolarınız 50.600 TL, 5.000 dolarınız ise 253.000 TL değerinde işlem görecektir. Son bir hafta içinde Dolar/TL’nin gösterdiği değişim dikkate alındığında, 1.000 doların TL karşılığı 240,00 TL artış göstermiştir.

Dolar/TL için teknik göstergelere baktığımızda, takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,45 TL ve direnç seviyesi 50,69 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenmektedir.

Güncel Dolar Kuru

23 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,60 TL 50,61 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

23 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,64 TL 55,72 TL %0,30 İngiliz Sterlini 66,33 TL 66,59 TL %0,36 İsviçre Frangı 60,26 TL 60,31 TL %0,10 Kanada Doları 35,32 TL 35,35 TL %0,26 Avustralya Doları 33,60 TL 33,63 TL %0,51 Çin Yuanı 7,58 TL 7,59 TL %0,16 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,39 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %0,42





Öne Çıkan Pariteler

23 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0993 %0,25 GBP/USD 1,3121 %0,31 USD/JPY 158,94 %0,28 USD/CHF 0,8393 %-0,04





Son dönemde Dolar/TL’nin seyrini etkileyen belirgin bir piyasa etkeni yok gibi görünüyor. Ancak, hem ulusal hem de küresel ekonomik gelişmelerin ilerleyen günlerde döviz kurlarını etkileme potansiyeli taşımakta olduğunu unutmamak gerekir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut değeri 50,61 TL seviyesindedir. Belirtilen destek seviyesinin altına inmesi olası bir geri çekilmeyi, direnç seviyesinin aşılması ise yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Bu nedenle, bu seviyelerin takip edilmesi, piyasa hareketleri açısından önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular