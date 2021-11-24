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24 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

24.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını açıklamasının ardından dolar yönünü yukarı çevirmişti. Geçtiğimiz güne 11,40 TL seviyelerinden başlangıç yapan dolar 12,68 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Dolar/TL kurundaki hareketlilik sürüyor. Dolar geçtiğimiz gün 12,94 TL seviyesine iğne attı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler gerçekleşti. Euro geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,71 TL seviyesine kadar yükseldi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

24 Kasım'ın sabah saatlerine dolar yüzde 0,67'lik düşüş ile başladı. Dolar 12,72 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz güne 12,77 TL seviyelerinden başlangıç yapan ve günü 14,28 TL seviyelerinden kapatan euro ise 24 Kasım sabah saatlerinde yüzde 0,78 değer kaybederek 14,32 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

24 Kasım sabah saatlerinde yüzde 0,72 değer kaybeden sterlin 16,9838 TL'den alınıp 17,1154 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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