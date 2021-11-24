24 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Dolar/TL kurundaki hareketlilik sürüyor. Dolar geçtiğimiz gün 12,94 TL seviyesine iğne attı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler gerçekleşti. Euro geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14,71 TL seviyesine kadar yükseldi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

24 Kasım'ın sabah saatlerine dolar yüzde 0,67'lik düşüş ile başladı. Dolar 12,72 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz güne 12,77 TL seviyelerinden başlangıç yapan ve günü 14,28 TL seviyelerinden kapatan euro ise 24 Kasım sabah saatlerinde yüzde 0,78 değer kaybederek 14,32 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

24 Kasım sabah saatlerinde yüzde 0,72 değer kaybeden sterlin 16,9838 TL'den alınıp 17,1154 TL'den satılıyor.

