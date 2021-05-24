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24 Mayıs 2021 dolar ne kadar oldu? | 24 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, Euro ne kadar?

24.05.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsaların haftayı açtığı ilk günde yatırım yapmak isteyen ve elindeki dövizleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından piyasalar yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Dolar ve Türk Lirası’nda anlık değişimler yaşansa da gözler bu hafta yaşanacak değişimlerde. Öte yandan sürekli yeşil ve yukarı ibreyi gösteren Doların daha fazla yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Peki 24 Mayıs Pazartesi Dolar ne kadar oldu? 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Dolar ve Euro kaç TL?

İşte 24 Mayıs Pazartesi borsadaki son durum…

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Mayıs Pazartesi sabahı haftanın ilk günü dolar fiyatı merak ediliyor. Dolar bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 8,4209 TL'den yapan dolar kuru, şu anda 8,4141 TL alış ve 8,4279 TL satış fiyatına sahip.
Aylık değişim yüzdesi %1.76 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.07.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro 24 Mayıs sabahı güne yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.
Önceki kapanışını 10,2632 TL'den gerçekleştiren euro, 10,2506 TL alış ve 10,2759 TL satış fiyatına sahip.
Euro'nun aylık değişim yüzdesi %2.93.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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