24 Mayıs 2021 dolar ne kadar oldu? | 24 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 24 Mayıs Pazartesi borsadaki son durum…
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
24 Mayıs Pazartesi sabahı haftanın ilk günü dolar fiyatı merak ediliyor. Dolar bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
DOLAR NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 8,4209 TL'den yapan dolar kuru, şu anda 8,4141 TL alış ve 8,4279 TL satış fiyatına sahip.
Aylık değişim yüzdesi %1.76 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.07.
EURO NE KADAR?
Euro 24 Mayıs sabahı güne yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.
Önceki kapanışını 10,2632 TL'den gerçekleştiren euro, 10,2506 TL alış ve 10,2759 TL satış fiyatına sahip.
Euro'nun aylık değişim yüzdesi %2.93.
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