25 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Döviz kuru son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde 13.50 TL'ye kadar yükselerek rekor tazeleyen dolar, 12 TL'nin altına düştü. Euro'nun alışı ise 13,43 TL oldu. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

25 Kasım'ın sabah saatlerinde yüzde 0,65 değer kazanan doların alışı 11,9397 TL, satışı ise 11,9773 TL.

EURO NE KADAR?

Dolarla birlikte yükseliş kaydeden euro ise geçtiğimiz günlerde 15,20 TL'ye kadar yükselerek rekor tazeledi. 25 Kasım sabahında yüzde 0,72 değer kazanan euro 13,43 dolar.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18,04 TL'ye kadar ulaşmıştı. 25 Kasım sabah saatlerinde yüzde 0,73 yükselen sterlin 15,9313 TL'den alınıyor ve 16,0154 TL'den satılıyor.

