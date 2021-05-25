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25 Mayıs Dolar Kuru ne kadar? Bugün (25 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

25.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar ve Euro fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde de merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan Dolar, haftanın ilk işlem gününde günü 8,38 seviyelerinde kapattı. Euro ise son günlerde olduğu gibi 10,23 – 1,25 seviyesine yakın bir oranla günü kapattı. Dolar/Euro paritesine ise son üç ayda doların değer kaybı dikkat çekiyor.

Doların Euro karşısında son üç ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların ise, ABD’deki yüksek enflasyona tamamen ikna olmamalarına rağmen, FED beklentileri devam ediyor. Yatırımcılar, yakın zamanda FED tahvil alımında azalmaya gideceğini öngörüyor, bu sebeple beklentileri önceki haftalardaki kadar yüksek ve güçlü değil.

Dolar endeksi, uzmanların kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 sınırının altına inmesinin ardından yüzde 0,1 değer kaybıyla 89,9 seviyelerinde bulunuyor.

Uzmanlar, dolar endeksindeki zayıf görünümün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini belirterek, dün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,3946 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,12 artışla 8,3990 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3755, en yüksek 8,4355 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3890 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,2646 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,29 artışla 10,2807 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2161, en yüksek 10,2867 seviyelerini gören Euro, günü 10,2508 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9012 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,38 artışla 11,9226 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8447, en yüksek 11,9486 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,8772 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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