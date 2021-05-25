25 Mayıs Dolar Kuru ne kadar? Bugün (25 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Doların Euro karşısında son üç ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların ise, ABD’deki yüksek enflasyona tamamen ikna olmamalarına rağmen, FED beklentileri devam ediyor. Yatırımcılar, yakın zamanda FED tahvil alımında azalmaya gideceğini öngörüyor, bu sebeple beklentileri önceki haftalardaki kadar yüksek ve güçlü değil.

Dolar endeksi, uzmanların kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 sınırının altına inmesinin ardından yüzde 0,1 değer kaybıyla 89,9 seviyelerinde bulunuyor.

Uzmanlar, dolar endeksindeki zayıf görünümün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini belirterek, dün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.