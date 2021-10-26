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26 Ekim Salı dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları

26.10.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurundaki hareketlilik sürüyor. 25-29 Ekim haftasının ilk günü olan 25 Ekim'e 9,60 TL'den başlayan dolar, gün içerisinde 9,85 TL'ye kadar ulaştı ancak söz konusu seviyeden satıcı toplayarak 9,60 TL seviyesine geri döndü ve günü burada kapattı. İşte 26 Ekim Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Merkez Bankası görev değişikliği, politika faizinin 21 Ekim'de yüzde 18'den 16'ya indirilerek faizlerin 200 baz puan indirilmesi gibi gelişmeler dolarda hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Dolar, TL karşısında geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 3,74 değer kazandı. İşte 26 Ekim Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

26 Ekim Salı gününe stabil başlayan dolar yüzde 0,15'lik yükseliş ile 9,61 TL oldu.

26 Ekim Salı dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,46 TL'ye kadar yükselen ancak günü 11,13 TL'den kapatan euro 11,13 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz güne 13,38 TL'den başlayan sterlin 13,22 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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