26 Ekim Salı dolar kaç TL? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları

Merkez Bankası görev değişikliği, politika faizinin 21 Ekim'de yüzde 18'den 16'ya indirilerek faizlerin 200 baz puan indirilmesi gibi gelişmeler dolarda hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Dolar, TL karşısında geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 3,74 değer kazandı. İşte 26 Ekim Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

26 Ekim Salı gününe stabil başlayan dolar yüzde 0,15'lik yükseliş ile 9,61 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,46 TL'ye kadar yükselen ancak günü 11,13 TL'den kapatan euro 11,13 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz güne 13,38 TL'den başlayan sterlin 13,22 TL.

