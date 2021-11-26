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26 Kasım Cuma 22 ayar bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

26.11.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en yüksek seviyesi 13.50 TL'yi gören dolar, gram altın fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sonrası, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum merak edildi. Yatırım veya özel günlerde takı olarak kullanılan altın bilezik, haftanın işlem gününe değer kazancıyla başladı.

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı, doların rekor tazelemesine neden oldu. 13.50 TL'ye varan dolar fiyatları sonrası, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında güncel durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 26 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 384,38 TL alış fiyatı, 456,96 TL satış fiyatıyla yüzde 2,25 oranında değer kazandı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziK 513,36 TL alış fiyatı, 513,44 TL satış fiyatına vardı. 18 ayar altın bilezikte, yüzde 1,89 değer kazancı gözlemlendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 629,27 TL alış fiyatı, 653,61 TL satış fiyatına vararak, yüzde 2,28 oranında değer kazandı.


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