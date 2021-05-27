27 Mayıs dolar kuru son durum | Bugün (27 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Birçok uzman, koronavirüs salgını etkisiyle ekonomilerde belirsizliklerin yoğun olduğunu ve bunun endişeye yol açtığına dikkat çekiyor. Bu endişelerin ise risk algısını bozduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumun sonucunda gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.

Dolar endeksi analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine son verdi ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 90,04 seviyelerine yükseldi. ABD tahvillerinin faizleri ise aşağı çekiliyor.

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten uzmanlar, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.