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27 Mayıs dolar kuru son durum | Bugün (27 Mayıs) dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

27.05.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru, bugün de yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki dolar kurunda son durum ne? ABD’de enflasyonun artmasıyla beraber Dolar, gerilemeye devam ederken, yurt içi piyasalarda ise yükselişe geçti. Amerikan doları dün, 8,41 – 8,46 bandında hareket ederken, günü 8,45 seviyesinde kapattı. Euro ise dün gün içinde 10,37 seviyelerine kadar yükseldi.

Birçok uzman, koronavirüs salgını etkisiyle ekonomilerde belirsizliklerin yoğun olduğunu ve bunun endişeye yol açtığına dikkat çekiyor. Bu endişelerin ise risk algısını bozduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumun sonucunda gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.

Dolar endeksi analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine son verdi ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 90,04 seviyelerine yükseldi. ABD tahvillerinin faizleri ise aşağı çekiliyor.

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten uzmanlar, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4594 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 8,4727 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,3288 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,41 artışla 10,3583 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3157 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9528 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,41 artışla 11,9934 liradan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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