28 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 55,43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise %-0,15 seviyesindedir. 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.400 TL, 5.000 euro için ise 277.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son bir hafta içerisine baktığımızda; 7 gün önce Euro/TL kuru 55,74 TL seviyesinde iken, güncel fiyat 55,43 TL'ye gerilemiştir. Bu kapsamda, bir euro TL bazında -0,31 TL değişim kaydederken, yüzde değişim oranı %-0,56 olarak gözlemlenmiştir. 1.000 euro alış kuru üzerinden, TL karşılığında -310,00 TL azalma yaşanmıştır.

Son 7 gün içinde Euro/TL'ye ilişkin veriler şu şekildedir:

2026-10-20: 55,74 TL

2026-10-21: 55,73 TL

2026-10-22: 55,80 TL

2026-10-23: 55,72 TL

2026-10-26: 55,63 TL

2026-10-27: 55,50 TL

2026-10-28: 55,43 TL

Euro/TL destek seviyesi 55,31 TL, direnç seviyesiyse 55,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların pozisyon alabilmesi açısından önemlidir.

Güncel Euro Kuru

28 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,40 TL 55,43 TL %-0,15





Güncel Döviz Kurları

28 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,83 TL 49,85 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,22 TL 66,24 TL %-0,19 İsviçre Frangı 60,02 TL 60,06 TL %-0,04 Kanada Doları 35,42 TL 35,44 TL %-0,05 Avustralya Doları 35,03 TL 35,05 TL %0,15 Çin Yuanı 7,47 TL 7,48 TL %0,05 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,11 İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %0,04





Öne Çıkan Pariteler

28 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1119 %-0,06 GBP/USD 1,3289 %-0,13 USD/JPY 157,82 %-0,08 USD/CHF 0,8300 %0,12





Son 7 gün içinde Euro/TL'nin nasıl hareket ettiğini gösteren bir grafik ile güncel değişim daha iyi anlaşılacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,31 TL destek ve 55,68 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olabilir. EUR/USD paritesindeki günlük %0,06'lık değişim, Euro/TL üzerindeki etkileri sınırlı olarak göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular