28 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 55,43 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise %-0,15 seviyesindedir. 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.400 TL, 5.000 euro için ise 277.000 TL olarak hesaplanmaktadır.
Son bir hafta içerisine baktığımızda; 7 gün önce Euro/TL kuru 55,74 TL seviyesinde iken, güncel fiyat 55,43 TL'ye gerilemiştir. Bu kapsamda, bir euro TL bazında -0,31 TL değişim kaydederken, yüzde değişim oranı %-0,56 olarak gözlemlenmiştir. 1.000 euro alış kuru üzerinden, TL karşılığında -310,00 TL azalma yaşanmıştır.
Son 7 gün içinde Euro/TL'ye ilişkin veriler şu şekildedir:
Euro/TL destek seviyesi 55,31 TL, direnç seviyesiyse 55,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takip edilmesi, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların pozisyon alabilmesi açısından önemlidir.
28 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,40 TL
|55,43 TL
|%-0,15
28 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,83 TL
|49,85 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,22 TL
|66,24 TL
|%-0,19
|İsviçre Frangı
|60,02 TL
|60,06 TL
|%-0,04
|Kanada Doları
|35,42 TL
|35,44 TL
|%-0,05
|Avustralya Doları
|35,03 TL
|35,05 TL
|%0,15
|Çin Yuanı
|7,47 TL
|7,48 TL
|%0,05
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,11
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,01 TL
|%0,04
28 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1119
|%-0,06
|GBP/USD
|1,3289
|%-0,13
|USD/JPY
|157,82
|%-0,08
|USD/CHF
|0,8300
|%0,12
Son 7 gün içinde Euro/TL'nin nasıl hareket ettiğini gösteren bir grafik ile güncel değişim daha iyi anlaşılacaktır.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,31 TL destek ve 55,68 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olabilir. EUR/USD paritesindeki günlük %0,06'lık değişim, Euro/TL üzerindeki etkileri sınırlı olarak göstermektedir.
Serbest piyasa 55,40 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.400 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1119 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum