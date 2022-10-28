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28 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor...

28.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde son durum araştırılıyor. Dolar son zamanlarda dalgalı seyrine devam ediyor. Bir yandan da piyasaların gözü, dolar ve ekonomi gidişatını belirleyecek FED faiz kararında... Peki 28 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

28 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları son zamanlarda milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dolar bu yıl, FED'in faiz artırımı nedeniyle de değer kazandı. 28 Ekim sabahında kur fiyatları araştırılıyor. Peki 28 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6006 TL'den alınıyor ve 18,6119 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 18,5586 iken satışı ise 18,5844 TL'dir.

28 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor...

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 21,5022 TL'den alınıyor ve 21,5351 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında bu defa birçok defa faizi yükseltme kararı alındı. Ekim ayında toplantı gerçekleştirilmedi. Gözler, sıradaki FED faiz toplantısına çevrildi.

Sıradaki FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Türkiye saatiyle FED faiz kararı 2 Kasım 21.00'da belli olacak.

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Euro dolar sterlin

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