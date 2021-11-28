28 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Kasım Pazar günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

28 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Kasım günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 626,75 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 28 Kasım itibariyle 632,15 TL alış ve 650,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 503,92 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 520,17 TL alış ve 520,40 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 446,89 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %2,59 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 385,69 TL alış ve 458,48 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



